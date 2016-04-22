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Нурсултан Назарбаев посетил новый цех АО "Химфарм"
Азамат Сыздыкбаев
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Шымкенте посетил новый цех предприятия АО "Химфарм", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В рамках посещения Глава государства ознакомился с работой нового цеха предприятия и производимой продукцией. Президент поздравил с открытием цеха его сотрудников, пожелав успешного развития и высокой конкурентоспособности.

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По словам Назарбаева, рынок лекарственных препаратов является одним из наиболее перспективных, что создает большие возможности для предприятия как флагмана отечественной фармацевтической отрасли и всего города.

Ожидается, что проект АО "Химфарм" в целом позволит выпускать 350 млн ампул инъекционных растворов, 4 млн пакетов инфузионных растворов, 40 млн флаконов антибиотиков и 1 млрд таблеток. На данный момент реализован первый из четырех этапов проекта, общая стоимость которых оценивается в 14 млрд тенге.

Предприятие покрывает более 5% всего фармацевтического рынка страны и обеспечивает более 50% внутреннего производства лекарственных средств.

Также в Южно-Казахстанской области Глава государства лично ознакомился с деятельностью шымкентской фабрики ТОО "Азала текстиль" и основными видами выпускаемой ею продукции.

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В ходе беседы с работниками предприятия Нурсултан Назарбаев пожелал им успешной деятельности и новых профессиональных достижений. Глава государства обратил внимание, что развитие собственного производства и замещение импортных товаров – одна из важнейших задач экономической политики Казахстана.

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Проект "Азала текстиль" был реализован в 2012-2014 годах в рамках программы ФИИР. Фабрика реализует закрытый цикл производства от выращивания хлопка-сырца до выпуска готовой продукции – ткани, обеспечивая рабочими местами порядка 600 человек.

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