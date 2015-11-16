Нурсултан Назарбаев посетил посольство Франции в Казахстане

Президент
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Фото с сайта france-ai.ru
Глава государства посетил посольство Франции в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт Акорды в Twitter.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что посетил посольство, чтобы выразить соболезнования от имени народа Казахстана, особенно с учетом высокого уровня отношений между нашей страной и Францией, а также уважения, оказанного казахстанской стороне во время недавнего визита.

"В результате произошедших в Париже бесчеловечных террористических атак погибло большое число невинных граждан. В эти дни траура мы вместе с народом Францией. Эта страна является одним из очагов мировой культуры и истории. Поэтому подобная ситуация также тяжело отзывается и на всех нас. Это не только возмущает и вызывает неприятие, но и призывает все человечество бороться против таких деяний. Терроризм не имеет национальности и религии. Это всеобщая беда. На недавней сессии ООН я внес предложение о созыве форума "Ислам против терроризма", а также создании всемирной сети борьбы с этим злом", – сказал Нурсултан Назарбаев.

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По информации пресс-службы, в дипломатическом представительстве Президент оставил запись в книге соболезнований.

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Напомним, серия терактов произошла в Париже в ночь на 14 ноября. В результате погибли порядка 130 человек, 352 пострадали. Три смертника подорвали себя рядом со "Стад де Франс" во время футбольного матча между сборными Франции и Германии, еще один – на бульваре Вольтер. Также боевики устроили стрельбу рядом с несколькими кафе и ресторанами. Террористы захватили заложников в концертном зале "Батаклан".

По разным данным, погибли от семи до восьми террористов – большинство из них подорвали себя, остальных уничтожили полицейские. В стране введен режим чрезвычайного положения и объявлен трехдневный общенациональный траур.

Президент Казахстана 14 ноября направил телеграмму франсуа Олланду. В ней он выразил соболезнования всему французскому народу.

"Распространение терроризма на сегодняшний день становится общим вызовом для всех стран. Казахстан осуждает терроризм и экстремизм во всех проявлениях как угрозу для международной безопасности", – говорится в телеграмме.

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