Нурсултан Назарбаев посетил посольство Франции в Казахстане

Фото с сайта france-ai.ru
Глава государства посетил посольство Франции в Казахстане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на аккаунт Акорды в Twitter.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что посетил посольство, чтобы выразить соболезнования от имени народа Казахстана, особенно с учетом высокого уровня отношений между нашей страной и Францией, а также уважения, оказанного казахстанской стороне во время недавнего визита.
"В результате произошедших в Париже бесчеловечных террористических атак погибло большое число невинных граждан. В эти дни траура мы вместе с народом Францией. Эта страна является одним из очагов мировой культуры и истории. Поэтому подобная ситуация также тяжело отзывается и на всех нас. Это не только возмущает и вызывает неприятие, но и призывает все человечество бороться против таких деяний. Терроризм не имеет национальности и религии. Это всеобщая беда. На недавней сессии ООН я внес предложение о созыве форума "Ислам против терроризма", а также создании всемирной сети борьбы с этим злом", – сказал Нурсултан Назарбаев.
По информации пресс-службы, в дипломатическом представительстве Президент оставил запись в книге соболезнований.
Напомним, серия терактов произошла в Париже в ночь на 14 ноября. В результате погибли порядка 130 человек, 352 пострадали. Три смертника подорвали себя рядом со "Стад де Франс" во время футбольного матча между сборными Франции и Германии, еще один – на бульваре Вольтер. Также боевики устроили стрельбу рядом с несколькими кафе и ресторанами. Террористы захватили заложников в концертном зале "Батаклан".
По разным данным, погибли от семи до восьми террористов – большинство из них подорвали себя, остальных уничтожили
полицейские. В стране введен режим
чрезвычайного положения и объявлен трехдневный общенациональный траур.
Президент Казахстана 14 ноября направил телеграмму франсуа Олланду. В ней он выразил соболезнования
всему французскому народу.
"Распространение терроризма на сегодняшний день становится общим вызовом для всех стран. Казахстан осуждает терроризм и экстремизм во всех проявлениях как угрозу для международной безопасности", – говорится в телеграмме.