Нурсултан Назарбаев посетил завод свинцовых аккумуляторов ТОО "Кайнар – АКБ"

Президент
Эльмира Киргеева
Фото С. Бондаренко и Б. Отарбаева

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил завод свинцовых аккумуляторов ТОО "Кайнар – АКБ" в Талдыкоргане, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе посещения Глава государства осмотрел сборочный цех, где ознакомился с технологией сборки аккумуляторных батарей и ассортиментом выпускаемой заводом продукции.

"Кроме того, Президента проинформировали о проведенной на предприятии реконструкции, увеличившей его мощность, сообщили о получаемых видах государственной поддержки, а также о перспективах дальнейшего развития завода", – указывается в опубликованном на сайте сообщении.

Нурсултан Назарбаев побеседовал с коллективом предприятия, подчеркнув важность производимой продукции для экономики страны.

По информации пресс-службы, данный завод производит аккумуляторные батареи для автомобилей, сельскохозяйственной и военной техники. Проектная мощность предприятия составляет 1,8 млн единиц в год, численность работников – 886 человек.

Популярное

Все
Ставка на транспарентность, цифровизацию и доступность
Медпункт рядом с домом
Мировой опыт – в помощь исследователям
С чего начинается Родина...
Кто может проводить опросы
Символы времени и традиций
Марафон казахского кино
Глобальная мобилизация ради системных изменений
Нет результата? Смените методику!
Формируется институциональная культура, соответствующая вызовам XXI века
Степной Ушарал меняется
Стартовал юбилейный сезон проекта «Тіл керуені»
Тайна Көктемір
Томирис: далекая и близкая
Ради торжества справедливости
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
Основа государственности и общественного согласия
Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане
В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Новые объекты военной инфраструктуры открыли в Актюбинской области
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Перезагрузка «Астаны»
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой с ощутимостью в Таразе
Политические партии Казахстана заявили о готовности к избирательной кампании
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира
Новая конфигурация партий: чего ждать от избирательной кампании в Курултай
Этностиль обретает все большую популярность
Полный производственный цикл
Объединить физиков и лириков
Семинар для партий
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы

Читайте также

Токаев принял сенатора Конгресса США
Берик Асылов переназначен генпрокурором
Президент принял председателя совета директоров Euronews
Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]