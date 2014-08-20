Фото С. Бондаренко и Б. Отарбаева

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил завод свинцовых аккумуляторов ТОО "Кайнар – АКБ" в Талдыкоргане, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе посещения Глава государства осмотрел сборочный цех, где ознакомился с технологией сборки аккумуляторных батарей и ассортиментом выпускаемой заводом продукции.

"Кроме того, Президента проинформировали о проведенной на предприятии реконструкции, увеличившей его мощность, сообщили о получаемых видах государственной поддержки, а также о перспективах дальнейшего развития завода", – указывается в опубликованном на сайте сообщении.

Нурсултан Назарбаев побеседовал с коллективом предприятия, подчеркнув важность производимой продукции для экономики страны.

По информации пресс-службы, данный завод производит аккумуляторные батареи для автомобилей, сельскохозяйственной и военной техники. Проектная мощность предприятия составляет 1,8 млн единиц в год, численность работников – 886 человек.