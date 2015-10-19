Нурсултан Назарбаев посетит с визитом Катар в конце недели Политика 955

Глава государства Нурсултан Назарбаев 25–26 октября посетит Катар с официальным визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики.



В Дохе прошло 4-е заседании казахстанско-катарской межправительственной комиссии с участием министра национальной экономики Казахстана Ерболата Досаева и министра экономики и торговли Катара Шейха Ахмед бин Джазим Аль Тани.



Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе предстоящий визит Президента РК. Сообщается, что на заседании комиссии были рассмотрены проекты соглашений, которые будут подписаны в ходе визита Нурсултана Назарбаева в Доху.



Не остались в стороне вопросы двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации и вхождения QatarInvestmentAuthority в KazakhInfrastructureFund.



Ерболат Досаев также провел переговоры с министром иностранных дел Государства Катар Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя. В рамках встречи министры обсудили широкий круг вопросов расширения сотрудничества между двумя странами.

