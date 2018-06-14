Президент
Нурсултан Назарбаев посетит церемонию открытия ЧМ-2018 по футболу в Москве
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Москву (Российская Федерация), передает Kazpravda.kz.

"В рамках визита планируется участие Нурсултана Назарбаева в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года и посещение первого матча турнира между сборными командами Российской Федерации и Саудовской Аравии", – сообщает пресс-служба Президента РК.







По данным портала championat.com, первый матч чемпионата мира в России будет проведен 14 июня в Москве, на стадионе "Лужники". Российская команда сыграет со сборной Саудовской Аравии. Заключительные матчи группового этапа будут сыграны 28 июня. А уже через день, 30 июня, в Сочи и Казани стартуют встречи 1/8 финала чемпионата мира. Решающий матч турнира, который определит новых чемпионов мира, будет проведен 15 июля – также в московских "Лужниках".

Матчи чемпионата мира будут проходить на 12 стадионах, построенных или реконструированных в 11 городах России.

Популярное

Все
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля
Ученые бьют тревогу по поводу ухудшения состояния лесов на Рудном Алтае
"Пьяная" дорожная разметка в Атырауской области рассмешила Казнет (видео)
Мировой океан нуждается в спасении, считают эксперты
Украли то, не знаем что
В Восточном Казахстане санитарные службы изъяли десятки образцов продуктов, опасных для здоровья
К вопросу о регистрации политических партий
Что посеешь?
Здесь готовят инженеров
Европа снова горит из-за аномальной жары
Время «сверить часы»
Наши сильны в географии
Лучше пять раз повторить, чем один в воде ловить
Обнаружено и изъято
Жизнь без гражданства
Получи профессию бесплатно
Родители, будьте внимательны!
На несколько барымтачей меньше
В пользу государства
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Закон Республики Казахстан
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Евросоюз готов помочь Казахстану в возврате выведенных из страны активов
Сто секунд до катастрофы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество
Токаев примет участие в Консультативной встрече глав госуда…
Президент , Поручения , Правительство
Нарушения в строительстве дорог за последние 10 лет будут р…
Президент
Токаев поручил усовершенствовать военную организацию Казахс…
Президент
Президент подписал поправки по вопросам цифровизации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]