Нурсултан Назарбаев посетит церемонию открытия ЧМ-2018 по футболу в Москве
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Москву (Российская Федерация), передает Kazpravda.kz.
"В рамках визита планируется участие Нурсултана Назарбаева в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года и посещение первого матча турнира между сборными командами Российской Федерации и Саудовской Аравии", – сообщает пресс-служба Президента РК.
По данным портала championat.com, первый матч чемпионата мира в России будет проведен 14 июня в Москве, на стадионе "Лужники". Российская команда сыграет со сборной Саудовской Аравии. Заключительные матчи группового этапа будут сыграны 28 июня. А уже через день, 30 июня, в Сочи и Казани стартуют встречи 1/8 финала чемпионата мира. Решающий матч турнира, который определит новых чемпионов мира, будет проведен 15 июля – также в московских "Лужниках".
Матчи чемпионата мира будут проходить на 12 стадионах, построенных или реконструированных в 11 городах России.