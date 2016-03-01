Нурсултан Назарбаев посмотрел кинокартину "Дорога к матери"

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Талгат Исенов
Глава государства в одном из ТРЦ Астаны посетил предварительный показ исторической драмы "Дорога к матери", приуроченной к Дню благодарности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В основу сюжета картины режиссера Акана Сатаева легла история о силе материнской любви, которая помогла герою фильма справиться с ударами судьбы.

Действие фильма охватывает отрезок времени с 1930-х годов по наши дни. Основные события разворачиваются в непростой для казахского народа период: эпоха коллективизации, джут, военные и послевоенные годы.

Съемки драмы проходили в Казахстане, Беларуси, Азербайджане. В общей сложности над созданием картины работали более 2 тысяч человек.

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