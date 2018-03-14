Нурсултан Назарбаев поздравил Александра Колядина с победой на Паралимпийских играх

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Александру Колядину в связи с его победой на XII зимних Паралимпийских играх, передает Kazpravda.kz
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"Эта замечательная победа подарила радость миллионам казахстанских болельщиков и стала предметом гордости всей страны. Твой успех войдет в историю казахстанского спорта и станет достойным примером для молодого поколения", – цитирует текст телеграммы пресс-служба Президента РК.
Отмечается также, что Президент Казахстана пожелал спортсмену крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в спорте.