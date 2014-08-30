Нурсултан Назарбаев поздравил членов Конституционного совета с праздником Президент

Президент Нурсултан Назарбаев посетил Конституционный совет, где поздравил собравшихся с праздником, сообщает пресс-служба Главы государства.



"Глава государства поздравил членов Конституционного совета с этим важным событием, отметив при этом, что все достижения страны основаны на духе и букве Основного закона, который определяет стратегические направления развития нашего государства и общества", – указывается в опубликованном на сайте сообщении.



В ходе посещения состоялся также обмен мнениями по вопросам эффективной реализации потенциала Основного закона, в рамках которого члены КС поделились своими идеями и предложениями по укреплению режима конституционной законности в стране. Председатель Конституционного совета Игорь Рогов проинформировал о текущей деятельности и поблагодарил Главу государства за постоянное внимание, уделяемое совету как специализированному государственному органу конституционного контроля.