Нурсултан Назарбаев поздравил членов Конституционного совета с праздником

Президент
Фото @ С. Бондаренко, Б. Отарбаев
Президент Нурсултан Назарбаев посетил Конституционный совет, где поздравил собравшихся с праздником, сообщает пресс-служба Главы государства.

"Глава государства поздравил членов Конституционного совета с этим важным событием, отметив при этом, что все достижения страны основаны на духе и букве Основного закона, который определяет стратегические направления развития нашего государства и общества", – указывается в опубликованном на сайте сообщении.

В ходе посещения состоялся также обмен мнениями по вопросам эффективной реализации потенциала Основного закона, в рамках которого члены КС поделились своими идеями и предложениями по укреплению режима конституционной законности в стране. Председатель Конституционного совета Игорь Рогов проинформировал о текущей деятельности и поблагодарил Главу государства за постоянное внимание, уделяемое совету как специализированному государственному органу конституционного контроля.

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]