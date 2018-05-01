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Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа
Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником 1 мая – Днем единства народа Казахстана, передает Kazpravda.kz.

"Дорогие соотечественники! От всего сердца поздравляю вас с 1 Мая – Днем единства народа Казахстана! Это поистине общенародное торжество является ярким символом нашего патриотизма, любви и преданности родной земле. Благодаря единству и согласию мы достигли больших успехов в построении независимого государства, заслужив высокий авторитет и признание в мире. Осознание нами всей важности единства и согласия является главным фактором гармоничного и устойчивого развития нашей страны.Только в единстве, дружбе и взаимном уважении рождается истинное богатство и благополучие нашего большого общего дома – Республики Казахстан. Эти ключевые ценности определяют мировоззрение нашего общества и служат ясным ориентиром в его дальнейшей консолидации и сплочении", – цитирует текст поздравления пресс-служба Президента РК.

Глава государства выразил уверенность в том, что происходящее масштабное обновление всех сфер жизни государства будет способствовать укреплению  единства и стабильности на пути новых свершений и побед, а также пожелал казахстанцам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

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