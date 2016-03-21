Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Ксения Воронина
Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, пожелав гражданам счастья, семейного благополучия и процветания, передает Kazpravda.kz.
"Этот светлый праздник совпал по времени с проведением парламентских выборов. И казахстанцы, как дети одного дома, показали свою сплоченность. Пусть это единство нашего народа остается незыблемым. Все, что мы делаем, останется наследием для последующих поколений казахстанцев. Пусть наш путь в будущее будет осветлен большими достижениями и процветанием нашей Независимости. В праздник Наурыз, когда обновляется вся природа, люди всегда прощали друг другу обиды, помогали нуждающимся, желали счастья, сажали деревья и расчищали родники. В народе говорят, что сказанные сегодня пожелания обязательно сбудутся. Я хочу пожелать каждому дому счастья, тепла и всего самого доброго", – сказал Елбасы.