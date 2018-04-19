Нурсултан Назарбаев поздравил Сержа Саргсяна с назначением на пост премьера Армении
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Сержа Саргсяна с назначением на пост Премьер-министра Республики Армения, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Президента РК, Глава государства направил Сержу Саргсяну поздравительную телеграмму.
"Уверен, что Ваш политический опыт и профессионализм будут способствовать развитию и процветанию Республики Армения. Надеюсь, что сложившиеся теплые и дружественные отношения между Казахстаном и Арменией будут укрепляться на благо народов двух государств. Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов на этой ответственной должности, а дружественному народу Армении – мира и благополучия", – говорится в телеграмме.