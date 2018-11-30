Нурсултан Назарбаев поздравил юных курсантов с созданием движения "Жас сарбаз"

С созданием детско-юношеского движения "Жас сарбаз" Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил юных курсантов школы "Жас Ұлан" и воспитанников военно-патриотических клубов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Мы – казахи впитали много культур, истории многих народов. Впитали в себя великую толерантность и уважение. Если хочешь, чтобы тебя понимали – научись понимать другого человека. Толерантность, уважение к любому человеку, как к человеку, независимо от национальности, языка, объединяет наш Казахстан, делает его сильным и уважаемым государством. Поэтому быть патриотом родины – долг каждого из нас. Поздравляю с созданием движения "Жас сарбаз", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент подчеркнул, что Казахстан населяют представители многих этносов, и это – исторически сложившаяся реальность.
"Наверное, вы хорошо знаете историю Великого Рима. В Риме уважали не национальность, а гражданство. Гражданин Рима. Ни о каких национальностях не говорили. Все, кто входил в эту империю, являлись гражданами империи. И из разных национальностей избирали консулов и императоров этого государства", – добавил Глава государства.
Президент призвал казахстанскую молодежь вступать в патриотические организации.