Нурсултан НАЗАРБАЕВ, Президент Казахстана Воплощение мечты Абылая

Всю свою сознательную жизнь Абылай посвятил укреплению Казахского государства, основанного ханами Жанибеком и Кереем. Он освободил от захватчиков просторные земли Казахского ханства и обеспечил его территориальную целостность. История является свидетелем того, что Абылай был видным правителем, мечтавшим возвысить казахский народ, обеспечить благоденствие в стране и использовавшим для этого не только остроту копья, но и силу дипломатии.

Абылай всегда отличался характером взвешенного политика, гармонично сочетающего мужество и разум. Именно благодаря этому в трудные и суровые времена, воодушевив народ и собрав его под единым знаменем, он смог спасти казахское государство от исчезновения. Мечтая о светлом будущем своего народа, он смог с честью взять на себя возложенную временем великую ответственность и исполнить свой сыновний долг перед страной.

Для того чтобы обеспечить стабильное будущее и нерушимую независимость, мы должны не забывать наказы наших предков и постоянно напоминать себе о них. Ведь для строительства сильной страны им пришлось пожертвовать многим.

В народе есть притча, связанная с мечтой Абылая. Однажды Бухар-жырау спросил Абылая в последние дни его жизни: «Хан, о чем Вы мечтаете?» На что получил ответ: «У меня есть три мечты. Первая – хотел бы, чтобы над моим государством было мирное небо. Много крови было пролито за все время. Вторая – народ не смог в полной мере использовать свои земли, не построил город. Третья – я не смог объединить страну».

Конечно, у почитаемого всеми хана, самоотверженно служившего делу объединения казахского народа и обеспечения его свободы, было немало планов относительно будущего страны. Однако из-за отсутствия должного согласия внутри государства многие мечты Абылая так и остались несбывшимися.

Казахский народ, переживший в своей истории и счастливые, и печальные времена, после ухода из жизни Абылая прошел через множество испытаний судьбы. Он видел вражду, поселившую неблагополучие, случайных людей, желавших стать первыми из первых, тоталитарную политику, почти уничтожившую национальное самосознание. Но, не теряя надежды и веры в собственные силы, мы смогли через все пройти.

Нынешнее поколение достигло высокой цели, к которой так стремился Абылай. В соответствии с международными нормами мы очертили границы бескрайних просторов нашей страны, которые признаны мировым сообществом. Это позволило нам создать основу для вечной дружбы, взаимовыгодных торгово-экономических и культурных связей с нашими соседями. В эти дни ни у одной страны нет притязаний относительно территории Казахстана.

Самое главное – мы смогли сохранить согласие на этой священной земле, переданной в качестве наследия нашими предками. Благодаря этому, модель нашего единства сегодня известна на всех континентах. Мы построили величественную столицу на берегах Есиля. Созидательный Казахстан уважаем во всем мире, он превратился в суверенное государство, крепко стоящее на ногах, славящееся своим единством и гармонией. Невзирая на суровые испытания, через которые довелось пройти казахскому народу, он не потерял свое миролюбие и живет сегодня мирной жизнью. Разве не это является исполнением мечты Абылая?!

Поэтому 300-летие знаменитого Абылай-хана, правившего в то время, когда судьба казахского народа висела на волоске, а с лица земли исчезали целые государства, является общенациональным праздником. И посвященные ему праздничные мероприятия на республиканском уровне должны быть направлены на сплочение нации, укрепление государственности.

Историю жизни Абылай-хана следует ставить в пример всей нации, особенно новому поколению. Молодежь должна хорошо представлять роль Абылай-хана в истории казахского народа. Это будет способствовать тому, что в сердцах последующих поколений произрастут семена патриотизма, любви к стране. Только поколение, которое знает о непростой истории государства, поворотах и зигзагах пути, пройденного предками, сложных этапах и судьбонос­ных решениях, «белых пятнах» и свершениях великих личностей, сможет успешно достичь намеченной цели.

Для этого мы должны полностью выполнить свою задачу перед молодым поколением, создав необходимые условия для правильного формирования его мировоззрения.

Сегодня имеет место кардинальное переосмысление национальной истории с учетом новых подходов, выработанных за годы независимости. Непростой период, в течение которого правил Абылай-хан, являлся эпохой великих личностей. В моменты, когда решалась судьба народа, когда стоял вопрос жизни и смерти, рядом с Абылаем всегда находились верные соратники – рассудительные мудрецы, справедливые бии и бесстрашные батыры. Имена этих людей, не жалевших себя ради сохранения Родины, передавались из поколения в поколение.

История – это урок жизни. Образы Абылай-хана и его эпохи, жырау и мудрецов, биев и батыров того времени должны храниться в сознании молодого поколения.

В своих выступлениях я не устаю говорить людям о том, что залогом благополучия является единство народа. И я прилагаю все свои силы и энергию для этого. За какие-то двадцать с лишним лет мы не раз убеждались на примере других, что народ, лишенный единства, утрачивает и благополучие. На начальных этапах своей независимости мы являемся свидетелями того, что основой процветания является дружба народа

Народ, не сделавший выводы из прошлого, не сможет достичь успехов в настоящем.

Если бы в те трудные годы землю казахов завоевали джунгары, это произошло бы не по причине слабости казахских воинов или казахской нации, а из-за недостаточной сплоченности, междоусобицы среди народа и неспособности соответствовать велению времени. А освобождение священных земель от дерзкого врага и поражение джунгарских войск состоялось благодаря тому, что мы смогли собраться в единый кулак под знаменем Абылай-хана, достигли прочного общенародного согласия.

Нынешнее поколение казахстанцев получило возможность жить в независимой стране, мечту о которой бережно защищал и почитал Абылай-хан. Сегодня нам прежде всего следует сказать за это слова благодарности, не забывать о своих корнях и о великой силе единства. Ведь впереди нас могут ждать не менее серьезные вызовы.

Наш долг – гордиться достижениями современного Казахстана, являющегося воплощением мечты Абылая, служить тому, чтобы сохранить внутреннее согласие и дружбу.

Пусть наша независимость будет вечной!