Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Атыраускую область

В рамках визита планируется посещение Главой государства ряда объектов в городе Атырау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Кроме
того, ожидается проведение двусторонней встречи Нурсултана Назарбаева с
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а
также участие глав государств в работе XI Форума межрегионального
сотрудничества Казахстана и России.
Как сообщалось ранее, вопрос развития сотрудничества в нефтегазовой отрасли станет одним из ключевых на Форуме.
Напомним, в ходе X Форума, проходившего в Екатеринбурге, подписан Договор между странами о добрососедстве и сотрудничестве в XXI веке.