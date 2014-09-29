Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Атыраускую область Политика Асель Есетова

В рамках визита планируется посещение Главой государства ряда объектов в городе Атырау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.



Кроме того, ожидается проведение двусторонней встречи Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также участие глав государств в работе XI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.



Как сообщалось ранее, вопрос развития сотрудничества в нефтегазовой отрасли станет одним из ключевых на Форуме.



Напомним, в ходе X Форума, проходившего в Екатеринбурге, подписан Договор между странами о добрососедстве и сотрудничестве в XXI веке.