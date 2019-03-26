Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Молодежь Алматы встретила Нурсултана Назарбаева у трапа самолета, чтобы поблагодарить его за постоянную заботу и всестороннюю поддержку, а также за неоценимый вклад в становление независимого Казахстана.
Елбасы встречали с цветами около двух тысяч алматинских студентов под эгидой, объединяющей все высшие учебные заведения города, студенческой организации G-38.
Спустившись с трапа, Нурсултан Назарбаев лично поблагодарил молодежь за неожиданный и теплый прием.
Первый Президент Казахстана особо подчеркнул важную роль молодого поколения в развитии государства.
"Вы являетесь счастливыми людьми: учитесь в таком красивом городе, живете в такой прекрасной и известной всему миру стране. Казахстан – это наша Родина. Наша обязанность – сохранить независимость. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в будущем", - обратился к молодежи Нурсултан Назарбаев.