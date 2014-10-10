Президент

Нурсултан Назарбаев прибыл в Беларусь для участия в саммитах

Президент Нурсултан Назарбаев примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ, а также  Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества и Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

Об этом сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  пресс-службу  Президента.

Как сообщается на сайте БЕЛТА, в повестке дня заседания Совета глав государств СНГ 17 проектов документов, направленных на дальнейшее развитие межгосударственного сотрудничества в гуманитарной области, в области обеспечения безопасности и других сферах.

На заседании Межгоссовета Евразийского экономического сообщества планируется подвести итоги работы ЕврАзЭС и подписать договор о прекращении его деятельности (с 1 января 2015 года).

На встрече глав государств Высшего Евразийского экономического совета будут обсуждаться актуальные вопросы торговли товарами и услугами, перемещения капиталов и рабочей силы, а также финансово-организационные и технические аспекты, связанные с началом функционирования с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза.

Беларусь и Казахстан постоянно ведут активный двусторонний диалог. На регулярной основе проходят визиты на высшем и высоком уровнях. Официальные визиты Президента Казахстана в Минск в мае 2012 года и Президента Беларуси в Астану в октябре 2013 года подтвердили стратегический характер отношений между двумя странами. Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества содержит более 80 международных договоров и документов. Казахстан занимает третье место по объему внешней торговли Беларуси со странами СНГ после стран-соседей и ключевых торговых партнеров – России и Украины. В 2013 году объем внешней торговли товарами и услугами Беларуси с Казахстаном превысил $1 млрд. Взаимный товарооборот составил $950,5 млн (102,7% к уровню 2012 года). При этом белорусский экспорт в Казахстан составил $868,2 млн (рост на 7,6%), импорт из Казахстана – $82,3 млн (сокращение на 30,8%). В основе белорусского экспорта – поставки транспортных средств, сельскохозяйственной техники, молочных продуктов, шин, мебели, сахара, изделий из дерева, замороженной говядины, изделий из пластика, вагонов. В наибольших объемах из Казахстана импортировались стальной прокат, необработанный алюминий, пшеница, медный лом, минеральные смешанные удобрения, грузовые автомобили, конвейерные ленты, хлопковое волокно, соли фосфорных кислот, подшипники.

В последние годы на территории Казахстана организовано 13 сборочных производств белорусской техники. Это сборка карьерной и шахтной техники, тракторов, зерноуборочных комбайнов, двигателей, пресс-подборщиков, лифтов, нескольких видов прицепной сельскохозяйственной техники. С 2011 года организована сборка энергонасыщенного трактора модели "Беларус-3022ДЦ.1", новых моделей комбайнов, начата реализация проекта по сборке карданных валов.

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