Нурсултан Назарбаев примет участие в саммитах ШОС и БРИКС Политика

Нурсултан Назарбаев примет участие в саммитах ШОС и БРИКС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.



"9 и 10 июля планируется участие Президента Казахстана в саммитах ШОС и БРИКС, которые пройдут в Уфе – столице Башкортостана", – указывается в сообщении.



В ходе саммита ШОС участники планируют рассмотреть заявки Индии и Пакистана на вступление в организацию.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил, что главным пунктом заседания будет внедрение взаимных расчетов в национальных валютах. Также стороны обсудят выработку оптимальных форм финансирования проектной деятельности: "Есть ряд проектов в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства, которые могут стать перспективными".



Также среди вопросов саммита будет начало работы Сетевого университета ШОС и 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.



Шанхайская организация сотрудничества – постоянно действующая межправительственная международная организация. Ее членами являются Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей предоставлен Монголии, Индии, Ирану, Пакистану и Афганистану.



БРИКС – группа из пяти стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.



В рамках саммита БРИКС планируется обсуждение реализации проекта по учреждению Банка развития и пула условных валютных резервов, а также будет поднят вопрос недопустимости в международных делах односторонних санкций.

