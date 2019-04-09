Нурсултан Назарбаев принял главу МИД Бейбута Атамкулова

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы принял министра иностранных дел Бейбута Атамкулова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нурсултана Назарбаева.
В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о текущей деятельности и дальнейших планах работы министерства.
Первый Президент Казахстана подчеркнул важность обеспечения преемственности внешнеполитического курса и планомерной реализации мер по укреплению сотрудничества со стратегическими партнерами Казахстана.
"В Казахстане произошли очень серьезные политические изменения. Мы показали всему миру, что мы действуем в рамках Конституции, обеспечив спокойный и мирный транзит власти. Это событие стало знаковым для всех. Сейчас главное – неизменность внешнеполитического курса, который был выработан ранее. Прежде всего, следует обратить внимание на отношения с ближайшими соседями. Они должны оставаться доверительными", - сказал Елбасы.
Первый Президент РК также указал на необходимость тщательной подготовки к предстоящим зарубежным визитам и международным мероприятиям.
"В настоящее время следует уделить внимание следующим вопросам. Во-первых, визит президента Южной Кореи в Казахстан. Во-вторых, поездка в Китайскую Народную Республику для участия в форуме "Один пояс, один путь". Также, важно обеспечить соответствующую подготовку юбилейного саммита ЕАЭС, пятилетие которого мы будем отмечать в нашей столице", - сказал Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь, министр иностранных дел подчеркнул, что руководители международных организаций дали высокую оценку произошедшим в стране политическим событиям.
"Все руководители международных организаций выражают уверенность в том, что Казахстан продолжит реализацию своих международных обязательств. Мировое сообщество высоко оценивает Ваши глобальные инициативы и вклад в обеспечение безопасности, в первую очередь, в сфере ядерного разоружения и нераспространения", - отметил Атамкулов.
В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о текущей деятельности и дальнейших планах работы министерства.
Первый Президент Казахстана подчеркнул важность обеспечения преемственности внешнеполитического курса и планомерной реализации мер по укреплению сотрудничества со стратегическими партнерами Казахстана.
"В Казахстане произошли очень серьезные политические изменения. Мы показали всему миру, что мы действуем в рамках Конституции, обеспечив спокойный и мирный транзит власти. Это событие стало знаковым для всех. Сейчас главное – неизменность внешнеполитического курса, который был выработан ранее. Прежде всего, следует обратить внимание на отношения с ближайшими соседями. Они должны оставаться доверительными", - сказал Елбасы.
Первый Президент РК также указал на необходимость тщательной подготовки к предстоящим зарубежным визитам и международным мероприятиям.
"В настоящее время следует уделить внимание следующим вопросам. Во-первых, визит президента Южной Кореи в Казахстан. Во-вторых, поездка в Китайскую Народную Республику для участия в форуме "Один пояс, один путь". Также, важно обеспечить соответствующую подготовку юбилейного саммита ЕАЭС, пятилетие которого мы будем отмечать в нашей столице", - сказал Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь, министр иностранных дел подчеркнул, что руководители международных организаций дали высокую оценку произошедшим в стране политическим событиям.
"Все руководители международных организаций выражают уверенность в том, что Казахстан продолжит реализацию своих международных обязательств. Мировое сообщество высоко оценивает Ваши глобальные инициативы и вклад в обеспечение безопасности, в первую очередь, в сфере ядерного разоружения и нераспространения", - отметил Атамкулов.