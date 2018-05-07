Нурсултан Назарбаев принял участие в боевом параде, посвященном Дню защитника Отечества
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в боевом параде, посвященном Дню защитника Отечества, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Президента РК, по прибытии Главы государства на 40-ю военную базу "Отар" командующий парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан, генерал-майор Мурат Бектанов доложил о готовности к проведению боевого парада и вручению боевых знамен соединениям территориальных войск.
Обращаясь к ветеранам, солдатам и офицерам, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что вооруженные силы являются главным гарантом безопасности, непоколебимым оплотом суверенитета и мирного покоя нашей Родины.
"Казахстанские военнослужащие – достойные преемники традиций боевой доблести и славы наших отцов и дедов, победивших фашизм в самой жестокой войне всех эпох и времен. Мы всегда будем помнить их беззаветный героизм и бессмертный подвиг во имя жизни и процветания на родной земле", – сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев заявил, что, несмотря на последовательную и миролюбивую политику, которую ведет наша страна, казахстанская армия надежно стоит на страже независимости, успешно содействует коллективной безопасности в рамках ОДКБ и достойно выполняет важные миротворческие функции под эгидой ООН.
Отмечая большое внимание укреплению потенциала армии и максимальную поддержку, которое оказывает государство, Президент Казахстана указал, что перед Казахстаном стоит цель – создать к 2030 году современную, мобильную и высокопрофессиональную армию.
"Для этого с 2020 года на нужды обороны будут выделены необходимые средства. В целях эффективного реагирования на новые угрозы и вызовы безопасности созданы и интегрированы в систему обороны высокомобильные Силы специальных операций и Территориальные войска. Уверен, что новые части будут достойно нести врученные им сегодня боевые знамена", – заключил Глава государства.
После церемонии вручения боевых знамен бригад территориальной обороны акимам областей, городов Астана и Алматы торжественным маршем прошли парадные расчеты военнослужащих Сил специальных операций, Службы государственной охраны, Национальной гвардии, отряда специального назначения Военно-морских Сил, а также территориальных войск.
В ходе выполнения тактических эпизодов по уничтожению условной базы незаконных вооруженных формирований были продемонстрированы возможности орудий Ракетных войск и артиллерии: тактические ракетные комплексы "Точка-У", ракетные системы залпового огня "Град" и "Прима", гаубицы МСТА-Б и Д-30, тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" и др.
Сухопутные войска и войска Сил воздушной обороны произвели реальные пуски ракет, бомбометание, боевые стрельбы из всех видов вооружения. Самолеты и вертолеты фронтовой и армейской авиации Военно-воздушных Сил провели в небе воздушный бой. Пилотажная группа "Жетысу Барысы" выполнила фигуры высшего пилотажа.
В боевом параде приняли участие около 3 тысяч военнослужащих, было задействовано 300 единиц вооружения и военной техники, 40 единиц летательных аппаратов.
В завершение Глава государства осмотрел новейшие образцы военной техники и вооружения, а также поблагодарил всех участников боевого парада за проявленное мастерство в ведении боя в полевых условиях, точность в стрельбе и боевую выучку.
"Боевой парад стал реальной демонстрацией уровня вашего военного мастерства и слаженности в полевых условиях. Уверен, что проведение парада послужит дальнейшему росту профессионализма и боевой готовности Вооруженных сил Республики Казахстан. Поздравляю всех вас с Днем защитника Отечества и наступающим Днем Победы!", – сказал Нурсултан Назарбаев.
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