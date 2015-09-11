Нурсултан Назарбаев принял участие в театрализованном представлении к юбилею Казахского ханства

Рухани Жаңғыру
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Фото с сайта Акорды
Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в праздничном театрализованном представлении по случаю празднования 550-летия Казахского ханства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Мероприятие также посетили участники Пятого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств – президенты Азербайджанской Республики И. Алиев, Кыргызской Республики А. Атамбаев, спикер Великого национального собрания Турции И. Йылмаз, генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Р. Гасанов.

В ходе представления были показаны наиболее значимые события, происходившие в течение трех тысяч лет на территории современного Казахстана. Одной из ярких частей церемонии стал 300-летний период развития Казахского ханства, а его кульминацией – становление независимого Казахстана.

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