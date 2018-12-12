Президент
Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты пяти иностранных послов
Юлия Магер
На торжественной церемонии в Акорде Президент РК Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты пяти зарубежных послов в Казахстане: Афганистана - Мохаммада Фархада Азими, Кыргызстана - Жээнбека Кулубаева, Литвы - Гинтаутаса Васюлиса, Ирана - Маджида Самадзаде и Армении - Гагика Галачяна.



"Всех вас поздравляю с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане. Символично, что церемония проходит в канун празднования Дня Независимости. За 27 лет со дня обретения суверенитета мы стали современным государством с динамично развивающейся экономикой. Мы особо акцентируем свое внимание на обеспечении мира и общественного согласия, повышении благосостояния нашего народа. Для того, чтобы войти в число 30 самых развитых государств мира, мы осуществляем масштабные программы и реформы", - сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан заинтересован в развитии торгово-экономического сотрудничества и дружественных отношений с государствами, которые представляют принимавшие участие в церемонии дипломаты.

"Кыргызская Республика - не только наш партнер в Центральной Азии, но и наш сосед, братское государство. Мы особое внимание уделяем стратегическому партнерству, основанному на дружбе и взаимопонимании. Наше Правительство будет проводить эффективную работу, чтобы поднять на новый уровень двусторонние отношения", - отметил Президент.



Елбасы напомнил, что с Арменией Казахстан также развивает торгово-экономические и гуманитарные отношения, в том числе в рамках ЕАЭС. Увеличивается товарооборот между странами: по итогам 2017 года, по словам Президента, он вырос на 68%.

"С Исламской Республикой Иран мы тоже развиваем отношения, рассматриваем важным партнером в регионе. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере транспорта, транзита, в сельском хозяйстве, горно-металлургической сфере. Уверен, что подписанная в Актау Конвенция о правовом статусе Каспия даст новый импульс двустороннему сотрудничеству между государствами. Мы также поддерживаем сохранение международного соглашения по ядерной программе Ирана", - продолжил Нурсултан Назарбаев.



Президент отметил, что между Казахстаном и Афганистаном отношения развиваются в русле дружбы и взаимопонимания.

"Наша страна вносит вклад в стабилизацию ситуации в Афганистане, содействует социально-экономическому развитию страны. Как член Совета Безопасности ООН, вносим вклад в разрешение афганских проблем. Ежегодно оказываем финансовую, техническую и гуманитарную помощь Кабулу, реализуем образовательную программу для афганской молодежи", - отметил Глава государства.

Высоко оценил Президент отношения Казахстана с Литвой. Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что открытие прямого рейса между Астаной и Вильнюсом будет содействовать укреплению двусторонних отношений между государствами.

"Еще раз поздравляю с началом ответственной миссии в Казахстане. Думаю, что ваша работа внесет вклад в развитие двусторонних отношений", - заключил Президент.

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