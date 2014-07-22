Нурсултан Назарбаев приветствовал участников I совещания Нацкомиссий ЮНЕСКО

Президент Нурсултан Назарбаев отмечает важность I Межрегионального совещания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, проходящего впервые в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сердечно приветствую участников I Межрегионального совещания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, собравшихся в нашей столице Астане. Отрадно, что руководство ЮНЕСКО доверило Республике Казахстан проведение первого мероприятия в таком формате", – зачитал приветственную речь Президента Государственный секретарь Адильбек Джаксыбеков.

Президент выразил надежду, что подобные мероприятия станут доброй традицией и эффективным инструментом взаимодействия стран-участниц.

"Всех нас объединяет забота о мире на нашей планете, стремление к высоким стандартам, образованию, научному прогрессу, устойчивому развитию. Для Казахстана, на территории которого мирно проживают более 130 этносов, особенно близка деятельность ЮНЕСКО, направленная на укрепление межкультурного, межрелигиозного диалога", – отмечает Глава государства.

По словам Нурсултана Назарбаева, Казахстан прикладывает все возможные усилия для продвижения ценностей ЮНЕСКО. Популяризация идеалов организации требует постоянных усилий со стороны стран – членов организации и полноценного использования такого уникального инструмента сотрудничества, как Национальные комиссии по делам ЮНЕСКО.

"Убежден, что проведение I Межрегионального Совещания станет важным шагом на пути укрепления партнерства", – резюмировал Президент.

В свою очередь министр культуры РК Арыстанбек Мухамедиулы отметил уникальность этого мероприятия.

"Первое межрегиональное совещание Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО проводится в Астане. Это свидетельствует о том, что мы по праву заслужили проведение мероприятия столь высокого уровня. Это первое мероприятие, которое проводится в рамках инициативы Главы государства, озвученной им в 2012 году на Генеральной Ассамблее ООН", – сказал глава ведомства.