Нурсултан Назарбаев призвал всех казахстанцев прийти на выборы
Шынар Оспанова
Активно принимать участие в выборах президента призвал Нурсултан Назарбаев в ходе XXII сессии АНК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Через 2 дна состоятся президентские выборы, и я, конечно, не могу обойти эту дату. Инициатива их проведения также исходила от ассамблеи. Сейчас по всему Казахстану проходит эта работа. Я благодарен всем моим доверенным лицам в региональных республиканских штабах. Я внял просьбам народа о проведении всеобщих выборов и моего личного участия в них. Уверен, что на предстоящих выборах казахстанцы поддержат наш курс, отдав голос за стабильность и за будущее нашей страны", – сказал он.
Глава государства отметил, что интерес к президентским выборам огромен во всем мире. Представители 40 стран мира, более 1 200 наблюдателей и более 200 представителей СМИ сейчас находятся в Казахстане.
"Поэтому, осуществляя свой конституционный долг гражданина Казахстана, все должны прийти на голосование. Через выборы человек осуществляет свое главное конституционное право. Чем больше казахстанцев-избирателей будет участвовать, тем больше будет уважения в мире к нам. Тем самым мы докажем свою стабильность и тем больше будет авторитет избранного вами президента. Поэтому я решил воспользоваться этой возможностью и призвать всех казахстанцев проявить большую активность", – обратился Президент Казахстана.