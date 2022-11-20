Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах президента

Нурсултан Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах главы государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на elbasy.kz.

Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев посетил избирательный участок № 393, расположенный в здании Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», где проголосовал на выборах Президента Республики Казахстан.

Нурсултан Назарбаев прибыл на избирательный участок №393 в г.Астане для участия в процедуре голосования на выборах Президента Республики Казахстан pic.twitter.com/MpDfhxy2US — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) November 20, 2022

После голосования Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос журналистов о суде над бывшим председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым.

«Если он (Масимов – прим. ред.), действительно, виноват, кто мог за ним стоять?» – спросили журналисты.

«Меня тоже это очень интересует. Я тоже жду окончания следствия и суда, что явилось причиной, и кто за этим стоит. Очень трудно… Масимов много лет работал со мной. Но откуда узнаешь? Разве Иисус Христос о рядом сидящем Иуде знал, что он предатель? Мы же не боги. Поэтому посмотрим окончания суда. И все мы, я думаю, узнаем истину», – сказал Назарбаев.