Нурсултан Назарбаев провел назначения в государственные органы управления

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Акорды опубликованы документы, согласно которым на должность заместителей министра юстиции и министра внутренних дел РК назначены Жанат Ешмагамбетов и Юрий Ильин соответственно, передает Kazpravda.kz.
Последним местом работы Жаната Ешмагамбетова является должность государственного инспектора администрации Президента РК. Сообщается, что новый замминистра юстиции долгое время (1992-2010) трудился в службе МЧС РК, занимал должность заместителя начальника департамента по ЧС Алматы (2010), начальника управления по мобильной подготовке Алматы (2011-2013), также был заместителем акима Алматы (2013-2015). Последним его местом работы является администрация Президента РК.
Юрий Ильин, назначенный заместителем главы МВД РК, на последнем месте работы трудился в качестве директора Департамента по исполнению судебных актов МЮ РК. За годы своей деятельности работал на различных должностях, в том числе оперуполномоченным в КНБ РК, главным экспертом отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем администрации Президента РК, главным инспектором секретариата Совета безопасности РК, начальником Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Карагандинской области и СКО, председателем Комитета по исполнению судебных актов МЮ РК, а также директором Департамента по исполнению судебных актов МЮ РК.