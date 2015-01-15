Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Украины Порошенко

Фото с сайта akorda.kz
Глава государства Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Акорды. Лидеры страны обсудили текущую ситуацию в Украине, а также вопросы двустороннего сотрудничества.
Порошенко подтвердил свою приверженность проведению встречи на высшем уровне в Астане. Он также сообщил, что в ближайшее время состоятся встречи глав министерств иностранных дел "нормандской четверки" и контактной группы по кризису в Восточной Украине, где будет вырабатываться проект документа для обсуждения в казахстанской столице, говорится в сообщении пресс-службы Акорды.
В ходе беседы было отмечено, что встречу лидеров Украины, России, Германии и Франции предполагается провести в конце января в Астане.
Напомним, лидеры стран встречались в конце декабря в Киеве, в ходе рабочего визита
Президента Казахстана в Украину. В частности Нурсултан Назарбаев и Петр Порошенко договорились о поставках казахстанского угля
в Украину.