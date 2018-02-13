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Нурсултан Назарбаев провел встречу с акимом Астаны
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с акимом Астаны Асетом Исекешевым, передает Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы Президента РК, в ходе встречи Главе государства была представлена информация о социально-экономическом развитии столицы и ходе подготовки к празднованию 20-летия Астаны.

"По итогам 2017 года социально-экономические показатели развития города выросли почти в 2 раза. Промышленность выросла на 7 процентов. За пять лет 46 индустриальных проектов обеспечили доходы в один триллион тенге", – сказал Асет Исекешев.


Фото пресс-службы Президента РК

Кроме того, Президенту Казахстана было доложено о росте частных инвестиций в основной капитал, доля которых за отчетный период составила 70%.

"В прошлом году у нас был рекорд – было построено 2,4 миллиона квадратных метров жилья. Сейчас мы продолжаем застройку четырех районов города за счет частных инвесторов и национальных компаний", – сообщил аким Астаны.

Асет Исекешев также проинформировал Нурсултана Назарбаева о ходе реализации инфраструктурных проектов в столице и планах по строительству новых дорог в пригородной зоне Астаны.

Глава государства дал положительную оценку работе по строительству ряда социальных объектов столицы, проведенной совместно с акиматами регионов.

По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

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