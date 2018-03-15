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Нурсултан Назарбаев провел встречу с Шавкатом Мирзиеевым
В рамках рабочей консультативной встречи глав государств Центральной Азии Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает пресс-служба Президента РК, Глава государства особо отметил роль Шавката Мирзиеева в развитии и укреплении двусторонних отношений.

"С Вашим приходом мы уже несколько раз встречались, и все о чем мы с Вами говорили, осуществляется и работает. За этот год Вы провели большую работу, наладили взаимоотношения с соседями, решили нерешаемые десятки лет вопросы. Я благодарен Вам за ту колоссальную работу, которую Вы проводите у себя в Узбекистане, и эта работа оказывает сильное влияние на все страны нашего региона", – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важный характер сегодняшней рабочей консультативной встречи, идею проведения которой предложил Президент Узбекистана.

"Мы сегодня встречаемся со всеми коллегами для того, чтобы обсуждать и решать наши экономические проблемы и повседневные вопросы. В этом году у нас ожидается много таких встреч: инициированная Вами встреча по Афганистану, проводимая туркменской стороной встреча по Аралу и другие мероприятия", – сказал Президент Казахстана.



В свою очередь Президент Узбекистана выразил признательность за возможность посетить Казахстан и поблагодарил Нурсултана Назарбаева за организованную в короткие сроки рабочую консультативную встречу глав государств Центральной Азии.

"Сегодня я хочу выразить благодарность за то, что Вы поддержали инициативу Узбекистана о проведении консультативной встречи. Нурсултан Абишевич, Вы с первых дней независимости всегда были сторонником интеграции и на всех встречах всегда говорили, что нужно объединяться, сотрудничать и общаться", – сказал Президент Узбекистана.

Шавкат Мирзиеев также отметил политическую волю Президента Казахстана в решении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

"Я искренне рад, что на сегодняшний день только железнодорожные перевозки увеличились на 44 процента, а в целом товарооборот между нашими странами достиг двух миллиардов долларов, и как мы с вами договаривались – доведем этот показатель до пяти миллиардов долларов", – сказал Президент Узбекистана.

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