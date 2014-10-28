Нурсултан Назарбаев провел встречу с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ Мухаммедом бен Рашидом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с вице-президентом, премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, правителем эмирата Дубай Мухаммедом бен Рашидом аль Мактумом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды."В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной, индустриально-инновационной и транспортно-логистической сферах. Также были рассмотрены возможности совместной реализации ряда проектов на Каспии и сотрудничества по развитию транспортно-сервисного узла "Хоргос"", – говорится в сообщении пресс-службы.Также на полях Всемирного исламского экономического форума Нурсултан Назарбаев провел встречу с премьер-министром Малайзии Наджиб Тун Разаком. В ходе переговоров лидеры стран рассмотрели широкий круг вопросов развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной областях, а также в сфере инноваций и высоких технологий.А на переговорах с премьер-министром Великого герцогства Люксембург Ксавье Беттелем Президент Казахстана обсудил аспекты экономического взаимодействия, включая торговое и инвестиционное направление.