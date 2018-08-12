Нурсултан Назарбаев провел встречу с Владимиром Путиным
Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства поблагодарил Президента Российской Федерации за активное участие в знаковом для Прикаспийских стран саммите, открывающем новые возможности и перспективы для сотрудничества.
"Наши двусторонние отношения продвигаются по всем направлениям, особенно в сфере экономики, в военно-технической и космической отраслях. Экономические вопросы динамично развиваются в рамках ЕАЭС", – сказал Президент Казахстана.
В свою очередь Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с результатами работы саммита Прикаспийских государств и отметил, что данное событие войдет в историю как состоявшееся именно в Казахстане.
"Это – большое событие, к которому мы шли два десятилетия. После длительных дискуссий и споров, наконец, решение найдено. Безусловно, это будет способствовать развитию нашего сотрудничества в прикаспийском регионе", – подчеркнул Президент Российской Федерации.
Владимир Путин отметил рост взаимного товарооборота и выразил уверенность в том, что все крупные проекты и программы, в том числе в сфере космоса, энергетики и транспорта, получат дальнейшее развитие, и обе страны будут достигать хороших результатов.
"Я хочу поблагодарить Вас за то внимание, которое Вы лично уделяете российско-казахстанским отношениям", – сказал Президент Российской Федерации.
Кроме того, стороны обсудили вопросы предстоящего межрегионального форума в г. Петропавловске и саммита СНГ в Душанбе.
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 августа
Смаилов осмотрел строительство новых производственных и социальных объектов в Нур-Султане
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Генерал-майора полиции Жайлаубека Халыкулы нашли мертвым в СИЗО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 августа
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы
Нападение на посольство Азербайджана в Лондоне: МИД Казахстана опубликовало заявление
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Стало известно, когда опубликуют список обладателей образовательных грантов
Кто везет, на том и едут
Вот такое озеленение. Из 24,5 тыс. саженцев только 773 деревца полностью здоровы
Казахский поэт в тюрьме
Субъекты торговли в регионах "балуются", пользуясь общей ситуацией – Премьер
Убившей свою мать актюбинской школьнице вынесли приговор
Браво, Бибисара!
В Усть-Каменогорске женщина обрела семейное счастье в колонии-поселении
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи