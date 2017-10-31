Нурсултан Назарбаев сменил посла РК во Франции

Кадровые назначения
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Глава государства Нурсултан Назарбаев назначил нового посла во Франции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Указом Главы государства Галиев Жан Сержанович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан во Французской Республике", – говорится в официальной информации.

Также Указом Елбасы Даненов Нурлан Жумагалиевич освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан во Французской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Португальской Республике, Княжестве Монако, Постоянного представителя Республики Казахстан при ЮНЕСКО по совместительству, добавили в пресс-службе.

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