Нурсултан Назарбаев совершил праздничный намаз в мечети "Хазрет Султан"

Эльмира Киргеева
©kazpravda.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил мечеть "Хазрет Султан" в день празднования Курбан айта, где совершил праздничный намаз, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Поздравляю с сегодняшним праздником Курбан байрам – самым великим праздником всех мусульман на земле. Поэтому обращаюсь от имени казахстанцев ко всем мусульманам мира. Поздравляю всех казахстанских мусульман с этим прекрасным праздником! Пусть курбан, который мы сегодня совершили, достигнет того, чего мы хотим. Все наилучшие пожелания и молитвы дойдут до Аллаха и воцарятся навсегда спокойствие, мир, благополучие на нашей родной земле", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства пожелал независимости Казахстана оставаться вечной, а гражданам страны – чтобы в каждой семье поселились благополучие, добро и счастье.

Фото с сайта astana.gov.kz

