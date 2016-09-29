Нурсултан Назарбаев в Павлодаре посетил сельскохозяйственный комплекс "Арго"

Президент
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Талгат Исенов
Фото с сайта akorda.kz
Глава государства Нурсултан Назарбаев в рамках рабочего визита в Павлодар посетил сельскохозяйственный комплекс "Арго", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту Казахстана продемонстрировали производственные мощности предприятия и проинформировали об основных направлениях его деятельности.

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фото с сайта bnews.kz

В ходе посещения Глава государства также осмотрел выставку выращиваемой в регионе сельскохозяйственной продукции и встретился с сельхозтоваропроизводителями области, которые рассказали о ходе уборки урожая и темпах развития аграрной отрасли.

Обращаясь к собравшимся, Нурсултан Назарбаев отметил необходимость привлечения потенциала научно-исследовательских институтов для повышения производительности агропромышленного комплекса региона.

Кроме того, Глава государства обратил особое внимание на договоренности, достигнутые в ходе визита в Китай, которые позволят отечественным аграриям существенно нарастить экспорт зерновых и масличных культур в КНР.

В свою очередь, представители сельхозпредприятий области выразили благодарность Президенту Казахстана за неустанное внимание и поддержку сельскохозяйственной отрасли страны.

Как сообщается, на сайте Bnews.kz в ходе посещения выставки Президент попробовал знаменитые лебяжинские арбузы с оранжевой мякотью сорта "Прима орандж".

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