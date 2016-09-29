Нурсултан Назарбаев в Павлодаре посетил сельскохозяйственный комплекс "Арго"

Фото с сайта akorda.kz
Глава государства Нурсултан Назарбаев в рамках рабочего визита в Павлодар посетил сельскохозяйственный комплекс "Арго", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президенту Казахстана продемонстрировали производственные мощности предприятия и проинформировали об основных направлениях его деятельности.фото с сайта bnews.kz
В ходе посещения Глава государства также осмотрел выставку выращиваемой в регионе сельскохозяйственной продукции и встретился с сельхозтоваропроизводителями области, которые рассказали о ходе уборки урожая и темпах развития аграрной отрасли.
Обращаясь к собравшимся, Нурсултан Назарбаев отметил необходимость привлечения потенциала научно-исследовательских институтов для повышения производительности агропромышленного комплекса региона.
Кроме того, Глава государства обратил особое внимание на договоренности, достигнутые в ходе визита в Китай, которые позволят отечественным аграриям существенно нарастить экспорт зерновых и масличных культур в КНР.
В свою очередь, представители сельхозпредприятий области выразили благодарность Президенту Казахстана за неустанное внимание и поддержку сельскохозяйственной отрасли страны.
Как сообщается, на сайте Bnews.kz
в ходе посещения выставки Президент попробовал знаменитые лебяжинские арбузы с оранжевой мякотью сорта "Прима орандж".