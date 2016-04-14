Нурсултан Назарбаев в Стамбуле встретился с Александром Лукашенко
Талгат Исенов
Глава государства Нурсултан Назарбаев на полях XIII Саммита Организации исламского сотрудничества провел переговоры с коллегой из Беларуси (страна-наблюдатель ОИС) Александром Лукашенко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы лидеры стран рассмотрели ключевые вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также дальнейшего укрепления взаимодействия государств-членов в рамках Евразийского экономического союза.
Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко также затронули актуальные вопросы международной повестки дня и основные меры по обеспечению глобальной безопасности.