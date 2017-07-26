Нурсултан Назарбаев, возможно, посетит Украину этой осенью

Временный поверенный в делах Украины в РК Володымыр Джиджора в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций заявил о подготовке к официальному визиту Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Украину этой осенью, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По мнению спикера, в повестку визита войдет вопрос урегулирования российско-украинских отношений, о разрешении которых Нурсултан Назарбаев заявил
в Акорде 3 июля.
"Подробностей предстоящего визита пока нет, но мы ждем, когда казахстанская сторона подтвердит. Нурсултан Назарбаев озвучил готовность помочь урегулировать российско-украинский конфликт. Мы думаем, что обсуждение данных инициатив войдет в этот визит. Посольство приложит максимум усилий, чтобы он состоялся. В рамках подготовки визита такого высокого уровня у нас происходит огромное количество мероприятий", – сказал Временный поверенный в делах Украины в РК.
Отвечая на вопрос о сроках предстоящей поездки, Володымыр Джиджора отметил, что украинская сторона готовится принять Президента РК этой осенью.
"В том, что у нас очень доверительные отношения, нам повезло. Нам повезло, потому что Нурсултан Назарбаев учился в Днепродзержинске. Он об этом помнит, и 3-4 июля, когда он встречался с дипкорпусом здесь в Астане, у него было интервью в масс-медиа, и он об этом вспоминал. В принципе, Украина дала путевку в жизнь Президенту Казахстана, и мы этим гордимся. Гордимся как люди, гордимся как страна, поэтому у нас всегда, как между людьми, так и между странами и между высокими чиновниками хорошие, доверительные отношения", – добавил Володымыр Джиджора, комментируя 25-летие дипломатических отношений между Казахстаном и Украиной.
Спикер также подчеркнул, что в этом году между двумя странами идет достаточно активный обмен экономическими, гуманитарными и дипломатическими отношениями.