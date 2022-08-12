Нурсултан Назарбаев встретился с гостями церемонии открытия новой мечети столицы

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с гостями торжественной церемонии открытия новой мечети столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.

Первый Президент Казахстана поблагодарил заместителя Верховного имама Аль-Азхара Мухаммеда Абдуррахмана Ад-Дуини, исполнительного директора Главного управления по делам ислама и вакуфов ОАЭ Омара Аль-Дарея, председателя Союза мусульманских организаций Монголии Батырбека Хадыса за участие в церемонии открытия нового духовного комплекса столицы.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность консолидации исламского сообщества в современных условиях, когда в мире обострились геополитические и экономические противоречия. Первый Президент Казахстана также отметил роль нашей страны в деле поддержки и расширения глобального межрелигиозного диалога.

Высокие гости подчеркнули значимый вклад Казахстана в продвижение идей мира и согласия. В ходе беседы представители исламских организаций также отметили убранство и красоту новой мечети, высказав мнение, что она займет достойное место в ряду самых величественных исламских духовных центров.

Ранее сообщалось, что Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия Главной мечети столицы.