Нурсултан Назарбаев встретился с Оралбаем Абдыкаримовым

Фото С.Бондаренко и Б. Отарбаева
Нурсултан Назарбаев встретился с известным общественным деятелем Оралбаем Абдыкаримовым, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента.
"В ходе встречи был обсужден ряд вопросов общественно-политической жизни страны. Также были затронуты социально-экономические задачи, стоящие перед республикой в ближайшем периоде", – говорится в сообщении пресс-службы.
На встрече с Главой государства Оралбай Абдыкаримов поделился своим мнением относительно мер по усилению борьбы с коррупцией.
Напомним, Оралбай Абдыкаримов в разные годы работал в Администрации Президента РК, был депутатом Сената Парламента Казахстана, а также возглавлял общественный совет по борьбе с коррупцией при партии "Нур Отан".