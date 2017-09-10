Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Исламского банка развития
Глава государства Нурсултан Назарбаев провел во Дворце Независимости встречу с президентом Исламского банка развития Бандаром ибн Мохамедом Хамза Хаджаром на полях Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента РК.
Елбасы поблагодарил Президента Исламского банка развития за участие в работе первого Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, проходящего в Астане.
"Наше сотрудничество с Исламским банком развития крепнет из года в год. Сегодняшний саммит проходит в год проведения международной выставки "ЭКСПО-2017". Тема этой выставки – новая энергетика, и здесь представлены достижения всех государств в этой отрасли", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана отметил, что после окончания выставки на ее месте будет функционировать Международный финансовый центр, который будет осуществлять свою деятельность на основе английского права.
"Мы проанализировали деятельность многих развитых государств в этой сфере и решили построить работу этого центра на примере финансового центра в Дубае. Надеюсь, что Исламский банк развития примет непосредственное участие в этом", – добавил Глава государства.
Президент Исламского банка развития выразил благодарность Нурсултану Назарбаеву и народу Казахстана за радушный прием.
"Мы рады участвовать в таком масштабном мероприятии. Это первый Саммит ОИС в сфере науки и технологий, и мы выражаем признательность за возможность участвовать в таком важном Саммите", – сказал Бандар ибн Мохамед Хамза Хаджар.
Также президент Исламского банка развития подчеркнул, что этот саммит является отражением деятельности Нурсултана Назарбаева в части развития науки и новых технологий.
"Это Ваш вклад в будущие поколения, чтобы они имели возможность конкурировать с другими развитыми странами. Позвольте высказать огромную благодарность за оказанную помощь в создании Фонда по науке и технологиям стран ОИС", – заключил Бандар ибн Мохамед Хамза Хаджар.