Нурсултан Назарбаев встретился с ректором КазНУ имени аль-Фараби
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с ректором Казахского национального университета имени аль-Фараби Галимкаиром Мутановым, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Президента РК, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития научного потенциала университета и ход подготовки кадров в соответствии с приоритетными направлениями Послания "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции".
Глава государства, отметив результаты осуществляемой университетом работы, акцентировал внимание на роли высших учебных заведений в деле обучения молодых специалистов, адаптированных к условиям глобальных экономических и технологических изменений.
"На протяжении долгого времени Вы возглавляете один из самых крупных и главных университетов страны. В КазНУ приезжают учиться из-за рубежа. Университет имеет высокий рейтинг среди казахстанских вузов", – сказал Президент Казахстана.
Галимкаир Мутанов доложил Нурсултану Назарбаеву о результатах трансформации вуза и адаптации учебного процесса к современным требованиям.
"Наша основная цель – преобразовать вуз в исследовательский университет мирового уровня. Это включает не только подготовку ведущих специалистов, но и развитие науки и инноваций. В целом университеты должны быть драйверами инновационной экономики", – сказал ректор КазНУ имени аль-Фараби.
Галимкаир Мутанов представил Главе государства информацию о реализации проектов в сфере IT и новых технологий, а также рассказал о процессе налаживания межвузовского взаимодействия в рамках создаваемого IT-технопарка на базе университета. По информации ректора КазНУ имени аль-Фараби, на сегодняшний день более 60% студентов вуза обучается естественным наукам.
В завершение встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.