Президент
Нурсултан Назарбаев встретился с ректором КазНУ имени аль-Фараби
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с ректором Казахского национального университета имени аль-Фараби Галимкаиром Мутановым, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает пресс-служба Президента РК, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития научного потенциала университета и ход подготовки кадров в соответствии с приоритетными направлениями Послания "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции".

Глава государства, отметив результаты осуществляемой университетом работы, акцентировал внимание на роли высших учебных заведений в деле обучения молодых специалистов, адаптированных к условиям глобальных экономических и технологических изменений.

"На протяжении долгого времени Вы возглавляете один из самых крупных и главных университетов страны. В КазНУ приезжают учиться из-за рубежа. Университет имеет высокий рейтинг среди казахстанских вузов", – сказал Президент Казахстана.

Галимкаир Мутанов доложил Нурсултану Назарбаеву о результатах трансформации вуза и адаптации учебного процесса к современным требованиям.

"Наша основная цель – преобразовать вуз в исследовательский университет мирового уровня. Это включает не только подготовку ведущих специалистов, но и развитие науки и инноваций. В целом университеты должны быть драйверами инновационной экономики", – сказал ректор КазНУ имени аль-Фараби.

Галимкаир Мутанов представил Главе государства информацию о реализации проектов в сфере IT и новых технологий, а также рассказал о процессе налаживания межвузовского взаимодействия в рамках создаваемого IT-технопарка на базе университета. По информации ректора КазНУ имени аль-Фараби, на сегодняшний день более 60% студентов вуза обучается естественным наукам.

В завершение встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

Популярное

Все
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Эрдоган: "Мы очень заинтересованы в стабильности и спокойствии у наших братьев-казахов"
Нынешним летом турзона озера Алаколь может побить рекорд посещаемости
Участие казахстанцев в управлении государством расшириться – Карин о поправках в Конституцию
Первая скрипка театра Ла Скала выступила в Нур-Султане
Как в Риддере приближали Победу
Казахстанской молодежи объяснят смысл новых поправок в Конституцию
Казахстан ждет комплексное переустройство политической модели – эксперт
Ставка на грантовые проекты
В предвкушении курортного сезона
Спортсменка из Костаная установила новый рекорд страны по парапауэрлифтингу
Карагандинцы в гостях у таразцев
Контроль и профилактика
Несчастье можно было предотвратить
Счастье – жить для людей
Из поколения в поколение
Будут новые школы
Көрпе повышает ВВП
О героях прошлого и настоящего
Цифровой инспектор
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Дату запуска программы льготного автокредитования назвали в МИИР
Опасный рецидивист бежал из тюрьмы вместе с охранницей в США
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Касым-Жомарт Токаев посетил Nazarbayev University
Закон Республики Казахстан
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Какой будет погода в мае для казахстанцев
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?

Читайте также

Президент
Эрдоган: "Мы очень заинтересованы в стабильности и спокойст…
Президент
Токаев и Эрдоган сыграли в настольный теннис
Президент
Токаев и Эрдоган договорились вывести взаимоотношения Казах…
Президент
Эрдоган принял приглашение Токаева посетить Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]