Нурсултан Назарбаев встретился с Сумой Чакрабарти

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем председателя Высшего совета по реформам Сумой Чакрабарти, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы экономического развития страны в условиях кризиса, вызванного глобальной пандемией коронавирусной инфекции.
"Весь мир находится в непростом положении. Прогнозируется существенное падение экономики на 3-4 процента. Сегодня я хотел бы обменяться с Вами мнением относительно обстановки в мире", - сказал Елбасы.
Сума Чакрабарти поделился своими взглядами касательно прогнозов по восстановлению и дальнейшим перспективам мировой экономики.
Кроме того, заместитель председателя Высшего совета по реформам высоко отметил заслуги Нурсултана Назарбаева в деле построения и развития независимого Казахстана.
"У меня остались самые теплые воспоминания от нашей совместной работы, когда я занимал пост президента Европейского банка реконструкции и развития. Мы очень тесно работали с Казахстаном. Ваша страна входила в первую пятерку стран, с которыми мы сотрудничали. Это стало возможным благодаря Вашему активному участию. Я также хотел выразить свое восхищение Вашими усилиями по созданию независимого Казахстана", - сказал Чакрабарти.