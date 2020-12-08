Нурсултан Назарбаев встретился с Сумой Чакрабарти

Политика
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Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем председателя Высшего совета по реформам Сумой Чакрабарти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы экономического развития страны в условиях кризиса, вызванного глобальной пандемией коронавирусной инфекции.

"Весь мир находится в непростом положении. Прогнозируется существенное падение экономики на 3-4 процента. Сегодня я хотел бы обменяться с Вами мнением относительно обстановки в мире", - сказал Елбасы.



Сума Чакрабарти поделился своими взглядами касательно прогнозов по восстановлению и дальнейшим перспективам мировой экономики.

Кроме того, заместитель председателя Высшего совета по реформам высоко отметил заслуги Нурсултана Назарбаева в деле построения и развития независимого Казахстана.

"У меня остались самые теплые воспоминания от нашей совместной работы, когда я занимал пост президента Европейского банка реконструкции и развития. Мы очень тесно работали с Казахстаном. Ваша страна входила в первую пятерку стран, с которыми мы сотрудничали. Это стало возможным благодаря Вашему активному участию. Я также хотел выразить свое восхищение Вашими усилиями по созданию независимого Казахстана", - сказал Чакрабарти.

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