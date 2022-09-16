Нурсултан Назарбаев встретился с Верховным имамом каирского университета "Аль-Азхар"

Нурсултан Назарбаев встретился с Верховным имамом университета «Аль-Азхар» Шейхом Ахмедом ат-Тайебом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.

Встреча состоялась после пятничного намаза в стенах Главной мечети столицы.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам межконфессионального диалога в мире и особо подчеркнули важную роль в этом процессе проводимого в Казахстане Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Первый Президент Казахстана поделился воспоминаниями о ходе становления отношений между Казахстаном и Египтом, в том числе в сфере высшего образования.

Нурсултан Назарбаев также выразил поддержку основным тезисам выступления Ахмеда ат-Тайеба на Съезде, отметив актуальность обеспечения открытости диалога между религиозными лидерами.