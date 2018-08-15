Президент

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Президенту Италии

Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Елбасы с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате обрушения автомобильного моста в городе Генуя на севере Италии.

"Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Италии. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", – говорится в телеграмме.

Напомним, в итальянском городе Генуе обрушился знаменитый мост "Польчевера Виадук", длина которого составляла 1 100 метров. В момент обрушения по мосту ехали автомобили. МВД Италии подтвердило гибель 11 человек.

По предварительным данным, пролет длиною около 100 метров обрушился на находившиеся под ним здания. Сейчас движение по магистрали перекрыто в обоих направлениях.

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