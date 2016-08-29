Президент
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Президенту Кыргызстана
Азамат Сыздыкбаев
Президент РК Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял печальные известия о трагических событиях, повлекших гибель кыргызских граждан, – пожаре в типографии в Москве и дорожно-транспортном происшествии на автотрассе Бишкек – Ош.

Нурсултан Назарбаев, разделяя боль братского кыргызского народа, от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнование родным и близким погибших.

Президент Казахстана также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Популярное

Все
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Дворец на разграбление
Сайгаки: стрелять нельзя оставить
Актюбинские родители копят на подготовку детей к школе
Вокруг света за один шаг
Во избежание ЧП
Главный экспонат
Защита прав – интеллектуальных и гражданских
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Трубный «бабах»
Автопробегом по кражам
Чистота и безопасность
Маршруты «Атласа новых профессий»
В огороде созрела… конопля
Искусство без границ
Чемпионат мира завершен
Школа сельских акимов
Каникулы в музее
Примем первенство континента
Имена – на века
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля
Десятки человек ночью пришли к дому переехавшего лошадь казахстанца
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
"Битва" за сахар попала на видео в Караганде
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Опасения за судьбу рощи Баума в Алматы вполне обоснованы
Новая волна технарей появится в Казахстане
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
Авиационная администрация не ограничивала полеты в аэропорту Уральска
Парламент должен нести ответственность за законы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Президент
Касым-Жомарт Токаев совершил умру
Президент
Токаев наградил Короля Саудовской Аравии орденом "Алтын Қыр…
Президент , Международное сотрудничество
Президент Казахстана встретился с Генсекретарем ОИС
Президент , Международное сотрудничество
Токаев принял президента Исламского банка развития

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]