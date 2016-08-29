Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Президенту Кыргызстана

Президент РК Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства с глубокой скорбью воспринял печальные известия о трагических событиях, повлекших гибель кыргызских граждан, – пожаре в типографии в Москве и дорожно-транспортном происшествии на автотрассе Бишкек – Ош.
Нурсултан Назарбаев, разделяя боль братского кыргызского народа, от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнование родным и близким погибших.
Президент Казахстана также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.