Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной поэта Шомишбая Сариева

Общество
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Жанат Тукпиев
Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи со смертью известного поэта, заслуженного деятеля Казахстана Шомишбая Сариева, сообщает Kazpravda.kz.

Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял новость о кончине Шомишбая Сариева, отметили в пресс-службе Елбасы.

"Шомишбай Нагашбаевич был ярким представителем казахской поэзии. Будучи истинным патриотом независимого Казахстана, он внес значительный вклад в развитие национальной литературы и укрепление духовности, оставив после себя большое наследие. Он был талантливым поэтом, обретшим широкую известность благодаря своим лирическим произведениям. Кроме того, он получил признание и как автор текстов ко многим популярным песням. Верю, что память о выдающемся поэте, талантливой личности и благородном человеке, заслужившим народную любовь, навсегда останется в сердцах людей", - говорится в телеграмме.

Напомним, сегодня стало известно о том, что казахстанский поэт Шомишбай Сариев скончался в возрасте 75 лет.

Имя Шомишбая Сариева широко известно в поэтическом сообществе. Его лирические стихи стали основой для творчества многих казахстанских композиторов. Он был известен, как автор песен "Атамекен", "Сәлем саған, туған жер", "Қарағым-ай", "Сарыарқа", "Дос керек", "Бозжорга".

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