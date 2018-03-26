Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагедией в Кемерово, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба Президента РК, Глава государства с глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели людей в результате пожара в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово.
"От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", – говорится в телеграмме.