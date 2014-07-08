Нурсултана Назарбаева продолжают поздравлять с подписанием Договора о создании ЕАЭС

На имя Нурсултана Назарбаева продолжают поступать отклики и поздравления, связанные с проведением в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств и подписанием Договора о Евразийском экономическом союзе, сообщает сайт Акорды.

"Это, несомненно, выдающееся событие за последнее двадцатилетие новой истории. Народы наших стран начали реально ощущать заботу об их жизни и их будущем", - пишет в своем письме известный советский и российский государственный деятель Егор Лигачев.

Свою поддержку подписанию Договора о ЕАЭС выразили руководители ряда организаций Западно-Казахстанской области председатель ОФ "Зерде-Память" Куанышбай Толебаев, председатель Центра русской культуры Сергей Погодин, председатель белорусского этнокультурного объединения "Громада" Михаил Беляев и шеф-редактор газеты "Информбиржа news" Сергей Кульпин.

Поздравления с принятием Договора о ЕАЭС поступили и от представителей общественных организаций ветеранов войны в Афганистане, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и других объединений. Также в своей телеграмме музыковед, журналист Ляйля Мухамеджанова поблагодарила Главу государства за самоотверженный труд, верное служение стране и всему народу Казахстана, а житель Алматинской области Мухаметрахимов отметил особую роль Президента Казахстана в процессе развития евразийской интеграции.

Напомним, 29 мая в Астане состоялось подписание Договора о Евразийском экономическом союзе главами Казахстана, России и Беларуси в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета. Согласно документу, действовать созданное экономическое объединение начнет с 1 января 2015 года на базе Таможенного союза.