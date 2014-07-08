Президент

Нурсултана Назарбаева продолжают поздравлять с подписанием Договора о создании ЕАЭС

На имя Нурсултана Назарбаева продолжают поступать отклики и поздравления, связанные с проведением в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств и подписанием Договора о Евразийском экономическом союзе, сообщает сайт Акорды.

"Это, несомненно, выдающееся событие за последнее двадцатилетие новой истории. Народы наших стран начали реально ощущать заботу об их жизни и их будущем", - пишет в своем письме известный советский и российский государственный деятель Егор Лигачев.

Свою поддержку подписанию Договора о ЕАЭС выразили руководители ряда организаций Западно-Казахстанской области председатель ОФ "Зерде-Память" Куанышбай Толебаев, председатель Центра русской культуры Сергей Погодин, председатель белорусского этнокультурного объединения "Громада" Михаил Беляев и шеф-редактор газеты "Информбиржа news" Сергей Кульпин.

Поздравления с принятием Договора о ЕАЭС поступили и от представителей общественных организаций ветеранов войны в Афганистане, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и других объединений. Также в своей телеграмме музыковед, журналист Ляйля Мухамеджанова поблагодарила Главу государства за самоотверженный труд, верное служение стране и всему народу Казахстана, а житель Алматинской области Мухаметрахимов отметил особую роль Президента Казахстана в процессе развития евразийской интеграции.

Напомним, 29 мая в Астане состоялось подписание Договора о Евразийском экономическом союзе главами Казахстана, России и Беларуси в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета. Согласно документу, действовать созданное экономическое объединение начнет с 1 января 2015 года на базе Таможенного союза.

Популярное

Все
Сильный снегопад и метель ожидаются в Казахстане
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Акмолинские полицейские получили новые автомобили
Астана попала в Книгу рекордов Гиннеса
Си Цзиньпин переизбрали генсеком Компартии Китая на третий срок
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Новую Стратегию партнерства обсудил Смаилов с представителем АБР
Самолет упал на жилой дом в России
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Тревожный гул разбудил жителей Петропавловска – видео
16-летняя легкоатлетка принесла Казахстану второе золото чемпионата Азии
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
Более полутонны драгоценных камней изъяли у ОПГ скупщиков в Казахстане
До отопительного кризиса недалеко
Токаев принял нового посла Казахстана в Великобритании
Подросток выстрелил в друга из ружья в ЗКО
ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием ликвидировали в Жамбылской области
День библиотекаря появился в Казахстане
Поступления бюджета на 2023 год составят 17,8 трлн тенге — Жамаубаев
Саягуль Каиргельдина возглавила Республиканский центр реабилитации "Бурабай"
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на октябрь
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Женщину-юриста убили в Алматы
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами

Читайте также

Президент , Культура
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республ…
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской ком…
Президент
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, кл…
Президент
"Будет замечательно, если в каждом доме на почетном месте б…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]