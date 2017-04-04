Нурсултана Назарбаева удостоили самой высокой награды Азербайджана

В ходе официального визита Президента Казахстана в Баку глава Азербайджана Ильхам Алиев вручил Нурсултану Назарбаеву орден "Гейдар Алиев" за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между двумя странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Ильхам Алиев выступил с торжественной речью на церемонии награждения.
"Уважаемый Нурсултан Абишевич, уважаемые гости, дорогие друзья. Сегодня очень знаменательный день в истории наших отношений. Официальный визит Президента Казахстана в Азербайджан – большое событие в двусторонних отношениях. Визит прошел очень успешно, плодотворно, с хорошими результатами, мы об этом уже информировали прессу и общественность. Мне доставляет большое удовольствие объявить о том, что сегодня подписано распоряжение Президента Азербайджана о награждении Нурсултана Назарбаева орденом "Гейдар Алиев".
Орден "Гейдар Алиев" – это высшая награда Азербайджанского государства, и мне очень приятно, что я вручаю ее сегодня большому другу Гейдара Алиева и другу азербайджанского народа, Азербайджана Нурсултану Назарбаеву. Это носит также и символический характер, потому что, Нурсултан Абишевич, Вы с Гейдаром Алиевичем дружили и вместе работали на протяжении очень многих лет. И в советское время всегда общались, я помню, по рассказам моего отца, между вами всегда были очень искренние и близкие отношения. И в период независимости наших стран всегда между вами были особые отношения. Это знали и знают наши граждане, это знают и на просторах СНГ. Вы вдвоем по существу заложили основу двусторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном.
К сожалению, первые годы независимости Азербайджана были омрачены трагическими событиями, тяжелыми испытаниями, и в то время прошлому азербайджанскому руководству не только не удалось наладить отношения со своими историческими друзьями, но со многими им удалось испортить эти отношения так, что потом пришлось их долгие годы выправлять. Казахстану повезло, что с самого начала независимости во главе страны был такой выдающийся лидер, как Нурсултан Назарбаев. Это уберегло Казахстан от многих бед, от многих рисков. Сегодня, по прошествии 25 лет после провозглашения независимости, Казахстан – это мощное государство, которое решает очень много вопросов, успешно развивается, движется вперед. Поэтому вручение ордена, носящего имя Гейдара Алиева, Вам – это справедливое решение, это, опять же хочу сказать, символическое решение.
Казахстан под Вашим руководством превратился в мощное государство, обладающее большим авторитетом в мире, и то, что Ваша страна избрана в Совет безопасности ООН – это самый лучший показатель этого. Можно очень много приводить примеров, но я думаю, что это – отношение мирового сообщества к Вам и к Вашей стране. Вы играете очень большую роль в региональных вопросах, инициируете очень много успешных проектов, а также вносите большой вклад в дело укрепления мира не только в нашем регионе, но и на планете. Ваши миротворческие усилия по укреплению мира и снижению рисков в Сирии очень высоко оцениваются мировым сообществом. Вам удалось сделать то, что долгие годы казалось невозможным.
Также хотел бы поздравить Вас с успешной подготовкой к проведению EXPO 2017. Это еще один показатель и зрелости страны, ее возможностей, потенциала, а также и Вашей политики, направленной на сотрудничество. Потому что это – сугубо мирная инициатива, направленная на увеличение сотрудничества, товарооборота, демонстрацию потенциалов стран.
Под Вашим руководством Казахстан успешно развивается, идет бурное развитие регионов. Вы создали столицу Астану, уникальный, красивейший город, которым по праву может гордиться каждый житель Вашей республики. За короткое время Вы сделали практически невозможное и на ровном месте создали прекрасную столицу, которая сегодня олицетворяет по существу и потенциал страны, и ее бурное развитие. Каждый раз, приезжая в Астану, я вижу, что все еще идет процесс созидания. Хотя может показаться, что уже все сделано, но Ваш характер – все время созидать, двигаться вперед, он стимулирует очень активное развитие по всем направлениям. Всем известен потенциал Казахстана как мощного экономического государства. Ваша политика по индустриализации дала очень хорошие плоды.
Вы в Казахстане создали уникальную атмосферу мира и взаимопонимания между многими народами, которые населяют Вашу страну. Сегодня, особенно на фоне того, что мы видим, – конфликты на религиозной, этнической почве, конфликты, основанные на разных притязаниях, уникальный опыт Казахстана становится еще более востребованным. Может быть, раньше это не так воспринималось, казалось, что это само собой разумеющееся. Но это не так. Это требует огромного таланта, требует очень осторожного подхода, чтобы создать такую атмосферу, чтобы каждый представитель твоего народа чувствовал себя в своей стране, дома и стремился сделать больше для своей страны.
Очень много, Нурсултан Абишевич, Вы выдвинули за годы президентства инициатив, которые трансформировались в очень успешные проекты. И все, что Вы инициировали, Вам удалось реализовать. В этом и проявляется Ваш талант руководителя, в основе которого, я считаю, любовь к своему народу. Я много раз видел и наблюдал, как Вы относитесь к стране, как Вы любите свой народ, и это чувство патриотизма, чувство гордости за свою страну, за свой народ заслуживают восхищения. В Азербайджане Вас очень любят, Вы это знаете. Вас все рассматривают как своего. Испытывают к Вам большое уважение за то, что Вы сделали для своей страны, и за Ваше отношение к Азербайджану. Мы это чувствуем, знаем, видим. Особенно азербайджанский народ высоко ценит Вашу деятельность по поддержке Азербайджана в тех организациях, где мы не участвуем. Каждое Ваше слово, каждое действие, поверьте, имеют очень широкий, общественный резонанс. Поэтому, думаю, что я выражу сегодня мнение всего нашего народа, пожелаю Вам еще долгих-долгих лет активной работы, здоровья. Вы нужны Казахстану, нужны всем друзьям Казахстана. Позвольте мне выполнить эту почетную миссию и вручить высокую награду Вам", – сказал Ильхам Алиев, вручая орден Нурсултану Назарбаеву.
Затем выступил Нурсултан Назарбаев.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович! Дамы и господа, друзья! Я очень тронут, для меня высокая честь получить из Ваших рук такой высочайший орден Вашей страны. Особенно для меня важно и трогательно, что этот орден назван именем Гейдара Алиевича Алиева, с которым я был знаком в течение 25 лет до его смерти – с 1979 года. На протяжении всех этих лет я его знал близко, когда он был в руководстве Советского Союза, опирался и чувствовал его поддержку, и теперь, когда в этом году мы отмечаем 25-летие Независимости и у Вас, и у нас, установления дипломатических отношений между нашими странами, это очень символично. Я фактически продолжаю то, о чем мы договорились тогда с Гейдаром Алиевичем. И сегодняшние переговоры, наши встречи показывают, что мы успешно продолжаем начатое им дело. Это был, безусловно, неординарный и великий человек, исключительный патриот своей страны и народа, остановивший кровопролитие и создавший основу сегодняшнего Азербайджана. Это знак дальнейшего укрепления наших отношений. И я буду с большой честью носить это высокое звание лауреата, кавалера такого ордена.
В связи с этим, Ильхам Гейдарович, я тоже хочу сказать насколько Вы преуспели в преобразовании города Баку, который мы знаем. Это – древний город, в котором качалки были прямо на центральных улицах. И теперь это замечательный, неузнаваемый колорит старого Баку, новейшего, модернового Баку – с такой набережной, с такими прекрасными зданиями. Как человек, построивший в голой степи Астану, я знаю, чего это стоит. Поэтому я Вас с этим поздравляю. Воспользовавшись возможностями, Вы сделали благо народу Азербайджана, сделали благо стране, городу, и мы все это видим. Так что Казахстан всегда будет рядом – дружественный, доверительный, желающий азербайджанскому народу доброго будущего, благополучия и процветания. Лично Вам я желаю крепкого здоровья. Вы еще много сделаете для Вашей страны, для крепкой дружбы между нашими странами. И я хочу, чтобы наши отношения работали на благо двух государств и народов", – выразил признательность Елбасы.
Как отметили в пресс-службе Акорды, награждения орденом "Гейдар Алиев" производятся крайне редко. С момента учреждения этой награды удостоены всего двадцать государственных и политических деятелей, среди которых президент Франции Жак Ширак и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Орден "Гейдар Алиев" из Твиттера Акорды
