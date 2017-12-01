Общество
Нурсултаном назвали первого мальчика, родившегося 1 декабря в Астане
Первого мальчика, рожденного в Астане сегодня, 1 декабря, назвали в честь Главы государства Нурсултаном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.



Как рассказали в городской администрации, во всех перинатальных центрах столицы чествовали новорожденных, появившихся на свет в День Первого Президента, и их родителей. 1 декабря в ночную смену в Астане родилось 27 детей. Всем женщинам, родившим в день праздника, вручили памятные подарки и грамоты.



Одними из первых поздравления от акима района "Есиль" Ермаганбета Булекпаева, руководителя управления здравоохранения Камалжана Надырова, депутатов Мажилиса и общественных деятелей получили мамы в перинатальном центре № 1.



"Сегодня в стране большое внимание уделяется развитию социальной сферы. Ежегодно количество новорожденных в столице увеличивается. В прошлом году в Астане родилось более 27 тысяч детей. За январь-октябрь в столице было рождено 23 тысячи детей, что на 900 детей больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сообщил руководитель столичного управления здравоохранения Камалжан Надыров.



По словам руководителя управления, в настоящее время в столице созданы все условия, чтобы роды проходили в комфортных условиях.

"В столице действуют три перинатальных центра. Все они имеют третий уровень, так как здесь оказывается высококвалифицированная медицинская помощь, все сложные виды хирургических вмешательств, операций и родов", – резюмировал Надыров.



День Первого Президента Республики Казахстан является государственным праздником и празднуется 1 декабря.

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