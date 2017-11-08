Нурсултану Назарбаеву представили электромобили костанайского производства

Фото пресс-службы Президента РК
В ходе рабочей поездки в Костанайскую область Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с работой отечественного предприятия ТОО "СарыаркаАвтоПром", занимающегося производством автомобилей, сообщает Кazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В ходе посещения Президент осмотрел производственные цеха и побеседовал с работниками завода.
Президенту Казахстана представили линейку автомобилей костанайского производства брендов JAC, Peugeot, Ravon, а также модельный ряд электромобилей JAC и школьный автобус на базе Iveco.
Нурсултан Назарбаев был проинформирован о ходе развития инфраструктуры для электромобилей.
Также Главе государства была представлена информация об инвестиционном потенциале Костанайской области и социально-экономическом развитии региона.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев осмотрел новый торгово-развлекательный центр, который включает галерею бутиков, семейный развлекательный парк, кинотеатр и фудкорт с ресторанами быстрого питания.