Нурсултану Назарбаеву представили проект международного туристического хаба в Актау

Общество
В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву презентовали проект развития туристического хаба на побережье Каспийского моря в Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.



Нурсултан Назарбаев отметил важность развития отечественной туристической отрасли, подчеркнув, что Казахстан обладает не только уникальной природой, но и местами, имеющими историко-культурную или сакральную значимость, объектами Великого Шелкового пути, археологическими памятниками, что позволяет развивать в стране любые виды организованного отдыха.



"В рамках Государственной программы развития туризма был проведен анализ туристического потенциала и определены наиболее знаковые объекты и регионы. Критериями отбора стал их потенциал в качестве туристического «магнита». В число топовых регионов, наряду с озёрами Алаколь и Балхаш, Щучинско-Боровской курортной зоной, городом Туркестан и другими, вошел и Мангистау", - отметил Нурсултан Назарбаев.

Знаковым событием для региона стало привлечение иностранного инвестора, вложившего средства в строительство на берегу Каспийского моря первого в нашей стране комплекса для семейного отдыха с концепцией "все включено".



Председатель правления сети отелей Rixos Ф.Таминдже представил проект развития пятизвездочного курортного отеля класса люкс Rixos Water World Aktau, а также рассказал о дальнейших перспективах расширения туристического кластера за счет привлечения казахстанских и иностранных инвесторов.

Нурсултан Назарбаев отметил, что это только первый шаг на пути создания масштабного международного туристического хаба на Каспии, где теперь с высоким комфортом смогут отдыхать как казахстанцы, так и зарубежные гости.

Кроме этого, Первый Президент Казахстана подчеркнул, что особое значение имеет и тот факт, что курортная зона на каспийском побережье создает новые рабочие места. В ходе мероприятия было отмечено, что развитие кластера в регионе позволит создать порядка 50 тысяч рабочих мест, а также привлечь на реализацию проекта около 2 млрд долларов.



"За годы независимости мы сделали многое. Неизвестный ранее Казахстан сейчас занимает достойное место на карте мира. Мы построили новую столицу. Она служит сегодня ориентиром для развития других областных центров и регионов. Я планирую посетить город Туркестан – священное для всех мусульман место. За последнее время эта древняя столица Казахского ханства преобразилась и имеет сегодня большой туристический потенциал", - отметил Елбасы.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что шаги по целенаправленному развитию туризма дадут большой положительный эффект на экономику не только отдельных регионов, но и всей республики в целом.

По завершении презентации Первый Президент Казахстана осмотрел гостиничный комплекс Rixos Water World Aktau.



В формате онлайн-конференции в мероприятии также принимали участие некоторые отечественные и иностранные инвесторы. Среди них – Ф.Боден, первый вице-президент по развитию отелей класса люкс компании ACCOR в регионе ЕБВА, О.Гюр, председатель правления ÖG Holding, А.Рахимбаев, председатель совета директоров строительного холдинга BI Group, А.Белович, председатель совета директоров корпорации "Базис-А".

Популярное

Все
Погода в Казахстане: объявлено штормовое предупреждение
Они показали непоколебимый дух нашего народа - Токаев о декабрьских событиях
Награду за "лучший поступок" вручили полицейскому из Павлодара
Казахстанские каратисты завоевали 5 медалей на чемпионате Азии
Из-за верблюда на трассе погиб человек (видео)
Два человека погибли при возгорании авто в Костанайской области (видео)
Токаев поставил задачи перед Правительством
Ербол Хамитов стал победителем этапа Кубка мира по пара биатлону
В Кызылорде мужчина погиб, спрыгнув с моста
"Ночь чудес" ожидает астанчан в декабре
Казахстан одержал победу на молодежном чемпионате мира по хоккею
Арсенал оружия нашли у экстремиста в Актюбинской области (видео)
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
Казахстанец прорвался в полуфинал чемпионата мира по плаванию
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
У акимов станет больше заместителей
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Названы самые загрязненные города Казахстана
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Около двух тысяч жителей Семея остались без тепла
Как будут улучшать качество интернета в Казахстане
"LADA Granta" не уступила дорогу и допустила смертельное ДТП в Актобе
Чемпионом мира по настольному теннису впервые стал казахстанец
В Актобе найден водитель, сбивший ребенка (видео)
Неизвестный герой спас женщину, которая хотела спрыгнуть с моста в Костанае
Общество ждет справедливых и безотлагательных мер: Токаев о работе "АрселорМиттал Темиртау"
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Токаев попросил Смаилова искренне ответить на вопрос: Можно ли вступить в Новый год с этим Правительством
История движения «Алаш» в условиях закономерного интереса казахстанского общества к своему прошлому и поисков национальной идентичности заняла важное место в коллективной исторической памяти
Закон Республики Казахстан
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

Читайте также

Общество
"Ночь чудес" ожидает астанчан в декабре
Общество
Награду за "лучший поступок" вручили полицейскому из Павлод…
Общество
Они показали непоколебимый дух нашего народа - Токаев о дек…
Общество
Погода в Казахстане: объявлено штормовое предупреждение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]